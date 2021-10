Bolsonaro e sete ministros vão a simpósio de pastores evangélicos

Em demonstração de força do eleitorado evangélico, pastores de várias denominações vão apresentar ao presidente Jair Bolsonaro, na tarde desta terça-feira, 5, em Brasília, uma série de demandas que esperam ver atendidas pelo governo até o próximo ano, como o avanço do ensino em domicílio (homeschooling) e restrições para o aborto – temas da chamada pauta de costumes, que está travada no Congresso. O evento vem num momento em que os evangélicos cobram do governo empenho para a aprovação do nome do ex-advogado-geral da União André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal – assunto que inevitavelmente será abordado com Bolsonaro, segundo os pastores. Mendonça é pastor presbiteriano.

“O presidente tem feito um grande trabalho, mas os ministérios precisam fazer mudanças pontuais mais definidas em relação a nossas demandas”, diz o bispo Robson Rodovalho, fundador da Sara Nossa Terra e presidente do Concepab (Conselho Nacional dos Conselhos de Pastores do Brasil), entidade que reúne representantes de igrejas de todo o país e que está à frente do Simpósio de Cidadania Cristã. São esperados cerca de 800 pastores de todos os estados no encontro, que será fechado para o público em geral.

Além de Bolsonaro, previsto para discursar às 16h na Igreja Batista Central de Brasília, sete ministros confirmaram presença, de acordo com a organização: Paulo Guedes (Economia), Milton Ribeiro (Educação), Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos), João Roma (Cidadania), Onyx Lorenzoni (Trabalho), Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) e Tereza Cristina (Agricultura).

O ex-AGU André Mendonça, que é evangélico, foi indicado em julho para uma vaga aberta no STF com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello. Desde então, sua sabatina na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado ainda não foi agendada, o que tem atrasado sua posse na Corte. A indicação de um nome “terrivelmente evangélico” para o Supremo foi um compromisso assumido por Bolsonaro junto à comunidade evangélica.