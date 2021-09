Blogueiro bolsonarista é preso em apuração sobre atos de 7 de setembro

A Polícia Federal prendeu em Brasília, nesta sexta-feira, 3, o blogueiro bolsonarista Wellington Macedo, investigado por suspeita de envolvimento na organização de atos antidemocráticos marcados para o 7 de setembro. A ordem de prisão foi do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que atendeu a um pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República). Há duas semanas, na mesma investigação, o ministro autorizou buscas e apreensões contra dez investigados pela realização dos atos, que pregavam, entre outros pontos, invasão do Congresso e destituição dos ministros do STF. Naquela ocasião, Macedo foi um dos alvos, juntamente com o cantor Sérgio Reis e o deputado Otoni de Paula (PSC-RJ).

Em seu Twitter, Macedo se apresenta como jornalista especializado em fotojornalismo e jornalismo investigativo. Seu perfil no Instagram e seu canal no YouTube estão bloqueados desde o mês passado por decisão judicial.