Blindagem à prisão de Allan dos Santos provocou queda de delegada da PF?

Publicada nesta quarta-feira, 10, no Diário Oficial da União, a exoneração da delegada Silvia Amélia Fonseca de Oliveira da chefia do setor do Ministério da Justiça que cuida de processos de extradição levantou fortes suspeitas, entre agentes que acompanham as investigações, de que a medida tenha a ver com o caso do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos. No mês passado, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão preventiva de Santos, que está morando nos Estados Unidos, e mandou o Ministério da Justiça abrir um processo para extraditar o blogueiro de volta para o Brasil.

O processo fica a cargo do DRCI (Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional), do qual Silvia Amélia foi exonerada. O Ministério da Justiça afirmou que a mudança é parte de um processo natural de trocas na pasta, depois de José Vicente Santini assumir, em agosto, o cargo de secretário nacional de Justiça. Por ora, no entanto, ainda não há um substituto anunciado para o lugar de Silvia Amélia no DRCI.

Quanto ao processo de extradição de Allan dos Santos, o ministério informou que não pode divulgar seu andamento devido ao sigilo. A Polícia Federal pediu ao STF a prisão do blogueiro sustentando que, mesmo nos Estados Unidos, ele continuou a delinquir, disseminando discurso de ódio e ataques às instituições democráticas brasileiras, e poderia escapar do processo por estar vivendo no exterior. O pedido foi atendido por Moraes no início de outubro. Criador do canal Terça Livre, suspenso nas redes sociais, Santos é um dos aliados mais próximos da família Bolsonaro.