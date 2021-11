‘Bancada’ de Eduardo Leite o contraria e diz sim à PEC dos Precatórios

Embora o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, tenha se manifestado contrário à aprovação da PEC dos Precatórios, que passou em primeira votação na madrugada desta quinta-feira, 4, os deputados do PSDB que apoiam a sua candidatura nas prévias do partido à Presidência votaram “sim” para o texto, que tem sido criticado por permitir um calote em dívidas da União.

A PEC foi aprovada por 312 votos (eram necessários 308). Do PSDB, foram 22 votos de uma bancada que tem 31 parlamentares. Todos os dez deputados dos principais diretórios que apoiam o gaúcho (RS, MG, PR, SC e BA) disseram sim à proposta. Um dos principais cabos eleitorais do governador gaúcho nas prévias, Aécio Neves, foi um dos votos favoráveis, assim como o restante dos quatro deputados mineiros. Os dois parlamentares gaúchos também votaram sim, incluindo o presidente do diretório estadual, Lucas Redecker.

No lado do principal rival de Leite, João Doria, que também se posicionou contrário à PEC, os seis deputados paulistas votaram não.

No Twitter, o candidato gaúcho foi cobrado pelos seguidores para se manifestar sobre o posicionamento da bancada.

Como a PEC foi aprovada com apenas quatro votos a mais do que o necessário, uma votação uniforme do partido teria sido suficiente para barrar o projeto, que é visto, no fundo, como uma tentativa de parlamentares garantirem recursos para emendas — fatias do orçamento federal que são destinadas conforme determinação deles, possibilitando vantagem contra adversários sem cargos públicos na eleição do ano que vem.