Baleia prega defesa da Câmara e da democracia; Arthur Lira foca a economia

Os candidatos à presidência da Câmara publicaram nesta terça-feira, 5, em suas contas no Twitter posts que mostram o tom que cada um deve adotar em suas campanhas.

Um dia depois de receber apoio dos partidos de esquerda (entre eles, o PT, a maior bancada da Casa, com 54 parlamentares), Baleia Rossi (MDB-SP) fez um claro aceno à oposição a Jair Bolsonaro, prometendo defender a independência da Câmara e a democracia. Já Arthur Lira (PP-AL), que é apoiado pelo presidente da República, colocou o seu foco nos apoiadores do governo, afirmando que seu compromisso será com a economia e a retomada do país em 2021.

Baleia Rossi, que é o candidato do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), destacou o apoio que a sua candidatura recebeu de onze partidos: Cidadania, DEM, MDB, PCdoB, PDT, PSB, PSDB, PSL, PT, PV e Rede, ressaltando que no bloco “tem esquerda, centro e direita” unidos em prol de um mesmo objetivo: “manter a Câmara livre e a democracia viva”.

Já Arthur Lira, que tem o apoio de nove legendas (PP, PL, PSD, Republicanos, Solidariedade, Pros, PSC, Avante e Patriota, ressaltou o seu compromisso com as reformas e o seu objetivo de fazer a “economia deslanchar”. O deputado ainda disse que, mesmo com as adversidades, há “sinais positivos para 2021”.

