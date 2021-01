Assessor demitido diz a Mourão que entregou celular à polícia para perícia

O ex-assessor Ricardo Roesch Morato Filho, demitido pelo general Hamilton Mourão após a divulgação de uma suposta conversa dele por WhatsApp, teve uma longa reunião com o vice-presidente da República na tarde desta sexta-feira, 29, na qual voltou a negar que seja o autor das mensagens.

Na troca de mensagens com o chefe de gabinete de um deputado federal, que vazou na imprensa, ele insinua a possibilidade de Mourão assumir a Presidência da República.

Ao vice-presidente, o ex-assessor afirmou que entregou o seu celular à polícia para a realização de perícia e registrou um boletim de ocorrência para a apuração de eventual crime cibernético. Ele disse a Mourão que nunca teve aquela conversa.

Internamente, na Vice-Presidência da República, há gente que acredita que as mensagens realmente podem não ser de Morato porque o linguajar utilizado não combina com o ex-assessor — outra parte do órgão, no entanto, crê que a conversa pode ser verdadeira.