Às vésperas da eleição, Kalil mantém liderança com folga em Belo Horizonte

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), tem 62% das intenções de voto na disputa pela reeleição, segundo pesquisa Ibope feita entre os dias 7 e 9 de novembro e divulgada nesta segunda-feira, 9, e continua com grandes chances de liquidar a disputa já no primeiro turno – ele tinha 63% no levantamento anterior, divulgado no dia 29 de outubro.

O perseguidor mais próximo de Kalil é João Vitor Xavier (Cidadania), que tem apenas 7% e também oscilou um ponto para baixo em relação ao levantamento anterior. Na sequência, aparecem Bruno Engler (PRTB), com 4%, Nilmário Miranda (PT), com 2%, Rodrigo Paiva (Novo), com 2%, e Luisa Barreto (PSDB), com 2%.

Também pontuaram os candidatos Cabo Xavier (PMB), Marília Domingues (PCO) e Wendel Mesquita (Solidariedade), todos com 1%. Entre os entrevistados, 9% disseram que irão votar nulo ou branco, e 4% não souberam ou não responderam.

A pesquisa ouviu 1.001 eleitores e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o nº MG-04440-2020. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.