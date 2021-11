Arthur Virgílio: Leite deveria ter sido líder contra ataque ao Plano Real

Na posição de candidato mais distante da dianteira nas prévias do PSDB para a Presidência da República, o ex-senador Arthur Virgílio tem ocupado a função de uma espécie de psicólogo do partido, apontando erros e acertos da legenda em busca de reconstrução após o resultado eleitoral desfavorável de 2018. Neste processo, tem feito mais críticas ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do que ao rival João Doria. Ao analisar as prévias em uma conversa com VEJA, Virgílio disse que Leite falhou ao não liderar o partido no processo de oposição à PEC dos Precatórios, votada no começo do mês, que permitiu o estouro do teto de gastos da União.

“Nossos parlamentares participaram de um ataque ao Plano Real. Qualquer um poderia ter cometido esse erro, mas nenhum do PSDB”, afirma Virgílio, ao associar a votação a medidas que trouxeram risco à inflação. Virgílio diz que, ao se esquivar de tomar atitudes para evitar que o partido aprovasse a PEC, Leite “errou”.

“Não se trata de mandonismo, de ser um caudilho. É questão de ser líder ou não ser líder, ter liderança ou não ter liderança. Isso foi muito ruim para nós. Tínhamos questão fechada e o pessoal não obedeceu. E no segundo turno foi de novo”, afirmou. “Para ser presidente do país, você vai ter muitos episódios em que será preciso uma demonstração de força.” Virgílio afirma ainda que “o Eduardo recebeu muitos amparos, e isso pode ter subido à cabeça dele.”

Virgílio, por outro lado, aponta que o gaúcho acerta ao deixar em aberto se será candidato mesmo caso termine vencedor das prévias. Diz que ele mesmo, se fosse o escolhido, deixaria em aberto a condição de liderar uma chapa “caso houvesse alguém mais qualificado” para derrotar os rivais Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. É uma posição diferente da externada por João Doria, que se vencer não deve abrir mão de liderar o processo.

O ex-prefeito de Manaus é categórico ao dizer que continuará no PSDB após o processo das prévias e que o partido precisa de uma reconstrução, que será feita pelos três candidatos e por outras lideranças. Ele defende que o partido tenha um olhar mais profundo para a Amazônia e para as questões ambientais. Embora haja rumores, especialmente em São Paulo, sobre uma eventual desistência para apoio à candidatura de Doria, Virgílio assegura que disputará as prévias até o fim.