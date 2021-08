Aras é contra quebra de sigilo de assessores do ‘gabinete do ódio’ por CPI

O procurador-geral da República, Augusto Aras, se manifestou ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira, 6, contrário às quebras de sigilo telefônico e telemático, pela CPI da Pandemia, de dois assessores presidenciais apontados como integrantes do chamado “gabinete do ódio”, Tercio Arnaud Tomaz e José Matheus Salles Gomes.

O tal “gabinete” é uma estrutura montada com assessores para gerenciar perfis nas redes sociais e disseminar ataques a rivais do presidente Jair Bolsonaro. Segundo a CPI, o grupo também alastrou na internet teses anticientíficas, como o uso do tratamento precoce contra a Covid-19.

Em manifestações aos ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, relatores dos mandados de segurança de Tomaz e Gomes contra a devassa em seus dados, Aras afirma ser frágil a fundamentação para as quebras de sigilo contida nos requerimentos aprovados pela CPI.

Para o chefe da Procuradoria-Geral da República, os fatos ali indicados são genéricos, “sem maior pormenorização”, e a relação de ambos com os fatos investigados pela CPI está baseada em “ilação carente de suporte em fundados indícios de prática delitiva”.

“Não se demonstrou a existência de causa provável capaz de autorizar a quebra de sigilo nem se procedeu à individualização de condutas potencialmente ilícitas atribuídas ao impetrante, as quais pudessem estar abrangidas pela investigação”, escreveu Aras nos dois pareceres. Ele pontuou que a CPI pode buscar novamente a quebra dos sigilos, desde que com fundamentação adequada.

O chefe da PGR tem tido atuação alinhada ao presidente Jair Bolsonaro e acaba de ser indicado por ele para mais dois anos à frente do Ministério Público Federal – Aras chegou a ser cotado para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) deixada pelo ex-ministro Marco Aurélio Mello, à qual foi indicado o ex-advogado-geral da União André Mendonça.

Ainda conforme o procurador-geral da República, nos requerimentos aprovados pela comissão parlamentar do Senado “não se apontou satisfatoriamente quais fatos poderiam vir a ser provados com a determinação da medida cautelar”. Ele também observa que não se demonstrou que seria impossível produzir provas por “menos gravosos” que as quebras de sigilo, a exemplo de oitivas de testemunhas e a convocação dos assessores para prestar depoimento.

No caso específico de Tercio Arnaud Tomaz, apontado por investigações como um dos líderes do “gabinete do ódio”, Augusto Aras sustenta ser “insuficiente a mera referência, sem uma maior individualização ou particularização de condutas específicas, ao suposto envolvimento do impetrante no chamado ‘gabinete do ódio’, que teria influenciado a política sanitária adotada pelo Palácio do Planalto, bem como à proximidade do impetrante com o Chefe do Poder Executivo, decorrente do cargo por ele ocupado”.

Antes da manifestação de Aras, a CPI da Pandemia já havia recebido das operadoras TIM, Claro e Vivo dados dos sigilos telefônicos de Arnaud. Como mostrou o Radar, parte das informações sigilosas mostra que Arnaud se desfez de sete números de celular da Vivo registrados em seu nome em outubro do ano passado passado. Todos os chips eram pré-pagos e foram habilitados em 2019, quando Bolsonaro já era presidente, com um endereço de Campina Grande (PB), cidade natal do assessor especial da Presidência.

Em relação a José Matheus Gomes, apenas a TIM enviou dados até o momento.