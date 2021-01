Após pressão de governadores, Pazuello antecipa o início da vacinação

Após pressão de governadores para adiantar a campanha nacional de imunização contra a Covid-19 e um dia depois de a vacinação ter começado em São Paulo, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, decidiu liberar os estados para começar a aplicação da CoronaVac ainda nesta segunda-feira, dia 18.

Os governadores se reuniram na manhã desta segunda-feira no centro de logística do Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP), para um ato simbólico do envio de vacinas ao estados e pressionaram Pauzuello para adiantar a vacinação. O ministro havia anunciado no domingo, 17, que a imunização começaria em todo o país para grupos prioritários, na próxima quarta-feira, 20, às 10h.

“Não é razoável ficar para quarta feira se chegam vacinas nos estados a partir de hoje e se é possível chegar em todos os estados (capitais) nos voos que saem agora pela manhã de Guarulhos. Um dia nacional de vacinação na situação do Brasil faz muita diferença. Serão muitas vidas salvas”, disse o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), líder do fórum de governadores.

Depois do ato, os governadores seguirão para Brasília, onde irão encontrar o presidente Jair Bolsonaro. Em seu pronunciamento, Pazuello ressaltou a importância de garantir a vacinação em todos os estados em igualdade de condições, levando em conta a gravidade local. “Nós poderíamos, num ato simbólico, ou numa jogada de marketing, iniciar a primeira dose em uma pessoa. Mas em respeito a todos os governadores, prefeitos e todos os brasileiros, o Ministério da Saúde não fará isso”, afirmou o ministro.

As vacinas da AstraZeneca, feitas em parceria com a Universidade de Oxford, e a CornaVac, do laboratório chinês Sinovac, tiveram o uso emergencial aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) no domingo. No mesmo dia, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), iniciou a imunização no estado de São Paulo — a primeira vacinada foi a enfermeira Mônica Calazans.