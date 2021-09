Após posse no TSE, Nunes Marques tem Covid-19 e deixa colegas apreensivos

Autoridades que estiveram na cerimônia de posse do ministro Nunes Marques como membro substituto do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), realizada presencialmente na noite de terça, 31, receberam com apreensão, ontem, a notícia de que ele está com Covid-19. Colegas de Nunes Marques na Corte Eleitoral, incluindo seu presidente, Luís Roberto Barroso, cumprimentaram e abraçaram o ministro na ocasião, que teve solenidade bastante restrita e com participantes usando máscaras na maior parte do tempo. O próprio Nunes Marques utilizou o equipamento o tempo todo. Mesmo assim, o serviço médico do tribunal orientou alguns dos presentes a se isolar nos próximos dias.

Nunes Marques, indicado ao Supremo Tribunal Federal no ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro, assumiu no TSE a cadeira de substituto deixada pelo ministro Marco Aurélio Mello, que se aposentou em julho. A composição da Corte Eleitoral conta com um rodízio dos ministros do Supremo, dois titulares e dois substitutos por vez. A informação de que Nunes Marques testou positivo para Covid veio no dia seguinte à cerimônia.

Nos bastidores, interlocutores dos magistrados compararam o episódio com a posse de Luiz Fux como presidente do STF, em setembro de 2020. Naquela ocasião, ao menos seis autoridades pegaram Covid após o evento, entre elas o próprio Fux, o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o procurador-geral, Augusto Aras, e integrantes do STJ (Superior Tribunal de Justiça) e do Tribunal Superior do Trabalho.

Segundo o STF, Nunes Marques contraiu a Covid-19 mesmo após ter tomado as duas doses da vacina. Ontem, ele participou da sessão do Supremo por videoconferência, pois está em casa em isolamento.