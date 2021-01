Após pedido de Witzel, PGR apresenta vídeo completo do principal delator 

A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou na noite de terça-feira, dia 26, a íntegra do vídeo do depoimento de delação do ex-secretário de Saúde Edmar Santos. Como VEJA mostrou em primeira mão, a defesa do governador afastado do Rio, Wilson Witzel, tentou anular a colaboração junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), alegando que um trecho de 24 minutos do vídeo havia desaparecido. Ao disponibilizar o depoimento completo, a PGR alegou que havia ocorrido uma falha de informática.

No último dia 21, a defesa do governador afastado havia pedido que a delação fosse retirada dos autos. No documento, eles argumentam que não havia no vídeo disponibilizado o trecho em que o delator teria descrito o “caixa único da propina”, do qual Witzel receberia 20%. Os depoimentos de Edmar estão entre os elementos elencados pela PGR para acusar o governador afastado de chefe da organização criminosa. A demanda dos advogados de Witzel havia sido encaminhada ao relator do caso, ministro Benedito Gonçalves, que determinou que a Procuradoria se pronunciasse. Foi a terceira vez que a defesa tentou a íntegra do vídeo.