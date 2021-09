Apoio de Tasso a Eduardo Leite envolve a possibilidade de chapa com Ciro

O senador pelo Ceará Tasso Jereissati apenas confirmou na terça-feira, 28, o seu apoio ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, nas prévias do PSDB. As prévias, em sua origem, servem para determinar o nome que os tucanos indicação para concorrer à Presidência da República em 2022. Mas no xadrez tucano, as coisas raramente são o que parecem em sua origem.

O jogo por trás do apoio, que já era dado como certo, envolve inclusive Ciro Gomes (PDT). Tasso e Leite se unem para esvaziar a candidatura do governador de São Paulo, João Doria. Dessa forma, podem rifar o jovem Eduardo Leite como vice em uma eventual chapa com Ciro, também cearense. A proposta é que Tasso continue mostrando força política em seu meio eleitoral e coloque um dos seus, Eduardo, como vice de Ciro Gomes, sua inseparável criatura.

Correndo por fora, o mineiro Aécio Neves aplaude e trabalha pelo projeto. Sem um cabeça de chapa tucano na disputa pela Presidência — o que seria inédito em uma eleição presidencial desde a criação do partido –, sobra mais dinheiro no fundo partidário, tão necessário para que Aécio se perpetue no cargo de deputado federal que ele tanto precisa para manter o foro privilegiado e assim se safar das investigações por corrupção e obstrução da Justiça.

Ambos, Tasso e Aécio, já admitiram publicamente que o PSDB deve abrir mão da cabeça de chapa. Assim, todos saem ganhando, menos os militantes e tucanos de origem que assistem ao PSDB se apequenar ainda mais — além do jovem governador gaúcho, usado como marionete.