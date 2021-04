Apesar de oscilação, aprovação de Rafael Greca continua alta em Curitiba

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM), continua com uma taxa de aprovação alta de sua gestão, segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 14 e 16 de abril: 63,4% dos eleitores aprovam o seu governo. O índice, apesar de elevado, oscilou negativamente em relação a setembro de 2020, quando era de 71,3%, mas dentro da margem de erro, que é de 4,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Em novembro passado, o democrata teve uma das maiores votações percentuais nas capitais e foi reeleito com 59,74% no primeiro turno.

Atualmente, a administração de Greca é desaprovada por 33,9%, enquanto 2,7% não souberam responder ou não quiseram opinar. A sua aprovação é maior entre aqueles que têm mais de 60 anos de idade (68,1%) e menor na faixa etária de 16 a 24 anos (58,4%).

Quando questionados sobre como avaliam a gestão de Rafael Greca, 48,1% a consideram ótima ou boa, enquanto 27,4% a classificam como regular e 22,7%, como péssima — 1,8% dos entrevistados não souberam responder ou não quiseram opinar. No levantamento foram feitas entrevistas pessoais com 445 eleitores da cidade de Curitiba.