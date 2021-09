Alvo de protestos, Moraes pede ‘absoluto respeito à democracia’

Um dos principais alvos dos protestos bolsonaristas desta terça-feira, 7, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, usou sua conta no Twitter para comentar a data. “Nesse Sete de Setembro, comemoramos nossa Independência, que garantiu nossa Liberdade e que somente se fortalece com absoluto respeito à Democracia”, escreveu. Moraes tem sido criticado por Bolsonaro por causa de investigações como o inquérito das fake news, que atinge aliados e até o próprio presidente, e nos últimos dias por ter decretado a prisão de organizadores dos protestos que estavam pregando violência nas redes sociais.

Na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, dezenas de bolsonaristas levam faixas pedindo a destituição dos ministros do Supremo. Mais cedo, além de Moraes, outro alvo de Bolsonaro também usou o Twitter para se manifestar. O ministro Luís Roberto Barroso, integrante do STF e presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), disse que, desde 1988, a vontade do povo tem sido respeitada. “Eleições livres, limpas e seguras. O amor ao Brasil e à democracia nos une. Sem volta ao passado”, escreveu. Barroso é apontado por Bolsonaro como um dos principais responsáveis pela rejeição do voto impresso na Câmara dos Deputados em agosto.