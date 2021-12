Paulo Coelho se indigna com associação de sua obra a Moro e Dallagnol

O senador Alvaro Dias (Podemos-PR) levou uma invertida do escritor Paulo Coelho após ele usar trechos da música Tente Outra Vez para defender as candidaturas do ex-juiz Sergio Moro e do ex-procurador Deltan Dallagnol – a canção ficou famosa da voz de Raul Seixas em 1975, quando foi lançada pela primeira vez, e tem Coelho como um dos compositores.

A música foi citada pelo parlamentar em uma publicação feita no Twitter, sugerindo que ela serve de incentivo para o Podemos não desistir das candidaturas dos lavajatistas. “Como disse Raul Seixas, ‘tenha fé na vida, tenha fé em Deus, tente outra vez’. Pois nós vamos tentar outra vez, com Sérgio Moro e Deltan Dallagnol”, publicou Alvaro Dias.

Como disse Raul Seixas, "tenha fé na vida, tenha fé em Deus, tente outra vez". Pois nós vamos tentar outra vez, com Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. pic.twitter.com/8IW8odve7S — Alvaro Dias (@alvarodias_) December 10, 2021

No dia seguinte, Paulo Coelho respondeu o tweet do senador, reclamando que ele errou a letra e que a música não deveria ser usada para esse propósito. “Aprenda a letra certa, descubra o nome dos autores. Escrevi ‘Tente Outra Vez’ um ano depois de sair das masmorras da ditadura.

Nunca aceitaria que fosse utilizada para isso”, escreveu o escritor.

Depois, Alvaro Dias e Paulo Coelho se entenderam após um pedido de desculpas do parlamentar. O escritor aceitou a retratação e apagou a publicação que criticava o senador. “Ao registrar a minha admiração ao consagrado escritor @paulocoelho apresento minhas sinceras desculpas pela omissão do seu nome ao mencionar a música ‘Tente outra Vez’, composta por ele em parceria com Raul Seixas e Marcelo Motta”, disse Dias.

Obrigado. Desculpas aceitas — Paulo Coelho (@paulocoelho) December 14, 2021