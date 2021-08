Aliada de Bolsonaro, deputada contrata o petista Cardozo como advogado

Aliada do presidente Jair Bolsonaro e mulher do empresário Luís Felipe Belmonte, um dos principais articuladores do partido bolsonarista Aliança pelo Brasil, a deputada federal Paula Belmonte (Cidadania-DF) buscou um figurão petista para ser seu advogado.

A parlamentar contratou o ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União José Eduardo Cardozo, ex-homem forte dos governos Dilma Rousseff, para defendê-la no âmbito de um inquérito instaurado no Supremo Tribunal Federal (STF) pelo ministro Alexandre de Moraes. Paula assinou a procuração para Cardozo defendê-la na última segunda-feira, 2. Além do ex-ministro, outros seis advogados de seu escritório estão incluídos no documento.

Aberta a partir das apurações do chamado inquérito dos atos antidemocráticos, a investigação apura suposta prática de caixa-dois, baseada em mensagens apreendidas no celular do marido da deputada.

“Na análise do celular apreendido, identificou-se a existência de diálogo em que Luís Felipe Belmonte conversa com sua esposa Deputada Paula Belmonte, sobre a criação de uma empresa de eventos. Explica que tal empresa foi montada com o intuito de justificar o dinheiro (R$ 2.000.000,00) de caixa-dois investido campanha de ‘Ivan’”, informou a PF a Moraes.

Em sua primeira manifestação ao ministro, José Eduardo Cardozo afirma que a defesa da deputada soube pela imprensa da instauração do inquérito e buscou informações junto à secretaria do STF, mas não obteve nem ao menos a numeração da investigação, em função do sigilo imposto por Moraes. Cardozo pediu ao ministro que informe os dados, para que possa pedir acesso aos autos ao relator.