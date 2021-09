Além de blogueiro, caminhoneiro Zé Trovão também tem prisão decretada

Além do blogueiro bolsonarista Wellington Macedo, preso pela Polícia Federal nesta sexta-feira, 3, o caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, também teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Zé Trovão não foi localizado pela PF até o momento. Moraes atendeu a um pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República), que apontou que os dois, suspeitos de organizar atos antidemocráticos previstos para o 7 de setembro, estavam descumprindo medidas cautelares impostas pelo STF no mês passado.

Tanto Macedo como Zé Trovão foram alvos de busca de apreensão em agosto, ao lado de outros oito investigados, entre eles o cantor Sérgio Reis e o deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ). O grupo é suspeito de organizar manifestações pró-Bolsonaro que, entre outros pontos, pregam medidas como invasão do Congresso e destituição dos ministros do STF.