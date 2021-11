Alckmin sobre ser o vice de Lula: ‘Vamos amadurecer e depois conversar’

O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) disse que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um político “que tem apreço pela democracia”, ao ser questionado sobre a possibilidade de ser candidato a vice-presidente na chapa do petista em 2022.

“A política tem de ser feita com civilidade, temos de resgatar a boa política, precisa ser feita com quem tem apreço pela democracia”, disse, para em seguida ser questionado se Lula preenchia esse requisito. “Mas é claro que tem”, disse.

Ao ser indagado sobre se poderia haver essa composição para a disputa presidencial de 2022, ele não confirmou, mas também não descartou. “Vamos amadurecer e depois a gente vai conversar”, afirmou.

Alckmin, que está de saída do PSDB, já foi candidato a presidente da República duas vezes – a última foi em 2018, quando ficou em quarto lugar – e já enfrentou o petista no segundo turno da disputa presidencial de 2006.

O tucano, que vai deixar o PSDB ao ver fechada no partido a porta para poder se candidatar a um quinto mandato ao governo do estado, tem evitado dar respostas conclusivas sobre para qual partido irá – o favorito é o PSD – e se concorrerá ao governo de São Paulo ou na eleição nacional.

Articulação

Entre os nomes que tentam construir um diálogo entre Alckmin e Lula estão o ex-prefeito Fernando Haddad (PT), o ex-deputado Gabriel Chalita e o ex-governador Márcio França. Para os dois pré-candidatos ao governo paulista, Haddad e França, a composição seria vantajosa, pois tiraria Alckmin da disputa estadual –ele hoje aparece em primeiro lugar em pesquisas de intenção de voto. “Eu quero ser candidato a governador de São Paulo, e o que for melhor para isso eu vou trabalhar para que possa acontecer”, disse França.

Segundo ele, as conversas se intensificaram após o anúncio da fusão entre DEM e PSL, que deve construir o partido com a maior bancada da Câmara dos Deputados, o União Brasil. Como reação, PT e PSB tentam formar uma coalizão que também inclua nomes mais moderados para atrair votos de eleitores mais identificados com o centro do espectro político. “Ele (Lula) precisa buscar um eleitor que não é dele, que não votou nele”, disse.