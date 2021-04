Alagoas: aprovação de Renan Filho continua alta, mas cai em relação a 2019

O governador do Alagoas, Renan Filho (MDB), continua com aprovação alta, segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 22 e 26 de abril, mas apresentou um recuo no índice em relação a março de 2019.

De acordo com a sondagem, 65,7% dos eleitores aprovam a gestão do governador, enquanto 29,8% desaprovam — em 2019, esses percentuais eram, respectivamente, de 75,6% e 20,5%.

Quando são questionados sobre como avaliam a gestão do emedebista, 49,4% a classificam como ótima ou boa, enquanto 19,7% dizem que ela é ruim ou péssima — para 29,8%, é regular. Em março de 2019, esses percentuais também eram mais favoráveis: 57,1%, 14,4% e 26,8%, respectivamente.

Renan, que é filho do senador Renan Calheiros (MDB), atual relator da CPI da Covid-19, já está em seu segundo mandato à frente do estado, por isso, não poderá disputar a próxima eleição em 2022.

A aprovação do governador é maior entre as mulheres (68,4%) e entre os eleitores que têm ensino superior (70,1%). Já a desaprovação é maior entre os jovens de 16 a 24 anos, chegando a 34,7%, e entre os homens (34,1%).

O levantamento realizado pelo Paraná Pesquisas ouviu, por meio de entrevistas pessoais telefônicas, 1.220 eleitores de 44 municípios do estado. A margem geral de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.