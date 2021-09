Advogado de Bolsonaro registra BO após ser xingado por ator da Globo

O advogado Frederick Wassef, que defende a família do presidente Jair Bolsonaro, registrou um boletim de ocorrência no 14º Distrito Policial (Pinheiros) após ter sido xingado pelo ator Armando Babaioff, da TV Globo, na última terça-feira, 7. As ofensas ocorreram em uma padaria de São Paulo.

Segundo a ocorrência registrada, Babaioff disse a Wassef em tom ameaçador, sinalizando uma arma com a mão: “Você vai morrer, seu fdp., você é bandido. Você está envolvido na CPI com roubo de dinheiro público das vacinas da Covid. Vai tomar no seu c., você e o seu presidente, aquele lixo psicopata. Ele também vai se f. junto com você”. As ofensas teriam sido feitas com o dedo do meio em riste. O advogado afirmou que tentou filmar, mas o ator foi embora rapidamente do local.

No Twitter, Babaioff falou sobre o assunto. “Estava indo almoçar e acabei de encontrar o Wassef tomando um café. Não resisti. Chamei de bandido”, postou. O ator disse também que que o advogado correu atrás dele depois do ocorrido — Wassef nega, diz que não reagiu e que isso foi presenciado por várias testemunhas. O advogado também afirmou à polícia que o ator confessou o delito ao propagandear nas redes sociais o episódio e se vangloriar do que tinha feito.

Disse ainda que a TV Globo, para o qual o ator trabalha, é inimiga do governo Bolsonaro e criticou a cobertura da emissora das manifestações de 7 de setembro. Wassef esteve nos atos pró-Bolsonaro, foi tratado como celebridade e tirou dezenas de fotos com os manifestantes. A discussão com Babaioff ocorreu após ele ter saído do protesto.