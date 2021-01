Adversários já admitem a provável vitória de Arthur Lira na Câmara

Parlamentares aliados do deputado Baleia Rossi (MDB-SP) passaram a admitir em reserva que o seu adversário, Arthur Lira (PP-AL), deve sair vitorioso na eleição da Câmara, marcada para o dia 1º de fevereiro.

A admissão foi feita por políticos que há três semanas estavam empolgadíssimos com a candidatura do emedebista. O entusiasmo foi minguando à medida em que Lira, com a interferência explícita do Palácio do Planalto (entenda-se: oferecendo cargos e emendas), foi angariando apoios entre os partidos que haviam formalizado apoio a Rossi.

Um dos maiores baques para a campanha do emedebista foi o racha dentro do DEM, o partido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (RJ), que tem empenhado todos os esforços para eleger Rossi como o seu sucessor. Na segunda-feira 25, Lira se reuniu com cindo deputados do DEM na Bahia, além de ter se encontrado com o presidente da sigla, ACM Neto.

Aliados de Lira já estão cantando vitória e propagam que têm mais de 300 parlamentares do lado deles, o que garantiria a vitória do candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonbaro no primeiro turno. Um líder de um partido fechado com Baleia Rossi comentou que, hoje, se a eleição da Câmara estivesse valendo dinheiro, ele apostaria todas as fichas em Lira.