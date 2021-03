A opinião dos governadores sobre o ‘cai, não cai’ de Pazuello

A especulação sobre a saída do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, já foi assunto entre os governadores. Boa parte deles quer que o general fique onde está. Os chefes dos Executivos estaduais temem que a situação piore caso ele deixe a pasta, da qual é titular desde setembro do ano passado. É por isso que não vão contribuir para derrubá-lo. Ao contrário dos governadores, a Confederação Nacional dos Municípios já pediu a queda do ministro da Saúde.

“Ruim com ele, pior sem ele”, afirmou um dos governadores, alegando que os mandatários nos estados ao menos já sabem como lidar com Pazuello.

Mas, ainda que não queiram a queda do ministro, a maioria dos governadores acha que ele não vai durar no cargo. Entendem que o presidente Jair Bolsonaro vai precisar sacrificá-lo para não piorar a sua avaliação quando o assunto é a pandemia de Covid-19.