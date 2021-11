A incrível – e irônica — semelhança entre os slogans de Lula e de Moro

O ex-ministro da Justiça Sergio Moro lançou uma marca publicitária preparatória para a sua filiação ao Podemos na próxima quarta-feira, 10, em Brasília, que é praticamente a mesma usada pelo seu arquirrival Luiz Inácio Lula da Silva em campanha feita em 2016 contra o que considerava abusos da Lava Jato contra ele.

A campanha de Moro diz “Por um Brasil Justo para Todos”, no que pode ser entendida como o slogan inicial da trajetória política do ex-juiz, que, após se filiar ao Podemos, deverá se lançar candidato a algum cargo em 2022 – acredita-se que para presidente da República, mas ele pode tentar também o Senado.

Em novembro de 2016, quando a Lava Jato apertava o cerco sobre o petista, e a presidente Dilma Roussef já havia inclusive perdido o mandato, o PT lançou a campanha “Um Brasil Justo pra Todos e pra Lula”, que tinha o objetivo de apontar uma suposta perseguição da operação contra o ex-presidente.

Em evento de lançamento da campanha, com militantes, intelectuais e artistas, na Casa de Portugal, em São Paulo, o ex-presidente disse que havia um “pacto quase diabólico” feito pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pela mídia e pelo então juiz Sergio Moro “com o objeto de destruir sua reputação e o projeto de país implementado pelas gestões petistas nos últimos anos”.

“Tenho muita clareza que não cometi nenhum crime ou irregularidade antes, durante ou depois de ser presidente da República. Vocês estão acusando uma pessoa honesta que vai lutar”, disse. Em abril de 2018, ele seria preso pela Polícia Federal por ordem de Moro e ficaria 580 dias na prisão até ser solto com a decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir as prisões em segunda instância. Depois, conseguiu no mesmo STF anular as condenações de Moro contra ele.

O slogan “Um Brasil Justo pra Todos e pra Lula” também foi usado para divulgar uma vaquinha virtual na internet para arrecadar dinheiro para a defesa do petista. A iniciativa conseguiu arrecadar 285.346 reais – a meta era 500.000 reais.