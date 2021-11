A estratégia de Doria para cadastrar eleitores e vencer as prévias do PSDB

Depois de um mutirão coordenado pelo diretório de São Paulo do PSDB, o partido aumentou em 15% o número de filiados aptos a votar nas prévias do partido para a escolha para a Presidência da República, que vão ocorrer no dia 21. O esforço segue uma estratégia dos paulistas de aumentar a fatia do eleitorado favorável ao governador João Doria, que trava uma disputa contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite — o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgilio, também é candidato.

Ao todo, 2.948 eleitores foram inscritos no dia 9, quando ocorreu o mutirão coordenado pelo presidente do diretório paulista, Marco Vinholi. O colégio eleitoral do PSDB contava, até quarta-feira, 10, com 22.189 filiados cadastrados para a votação. Deste total, 13.625 são de São Paulo. Já o Rio Grande do Sul tem 2.164 credenciados.

As prévias adoraram um modelo híbrido para a contagem de votos. Os dirigentes partidários e filiados que têm cargos públicos têm um peso maior na contagem do resultado das urnas, enquanto membros do partido sem cargo, que vão votar por um aplicativo, têm peso menor.

A equipe de Leite espera vencer entre esse colégio eleitoral qualificado, enquanto Doria tem como certa a sua vitória entre os eleitores comuns. Dessa forma, vencerá a disputa quem conseguir tirar mais votos do terreno do adversário.