A difícil missão de Kátia Abreu e seu filho Irajá na eleição de 2022

Não está fácil a vida nem da senadora Kátia Abreu (PP), nem do seu filho, o senador Irajá Silvestre (PSD), nas projeções para a disputa eleitoral em 2022 no Tocantins , segundo levantamentos feitos pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 26 e 30 de agosto.

A senadora, que deve tentar renovar o seu mandato, está empatada dentro da margem de erro de 2,5 pontos percentuais com quatro candidatos – haverá apenas uma vaga em disputa no ano que vem.

Segundo o instituto, ela tem 14,2% das intenções de voto e está numericamente atrás da deputada estadual Luana Ribeiro (PSDB), com 15,8%; da deputada federal Dorinha Rezende (DEM), com 14,9%; e à frente do governador Mauro Carlesse (PSL), com 14% — todos estão dentro da margem de erro.

Já Irajá, que tem mandato no Senado até 2026, pode tentar a vaga de governador em 2022, mas a sua situação também é complicada: ele tem 7,5% as intenções de voto e aparece numericamente atrás do prefeito de Araguaina e ex-deputado federal Ronaldo Dimas (Podemos), com 24,4%; do senador Eduardo Gomes (MDB), com 12%; e do ex-deputado e ex-prefeito de Porto Nacional, Paulo Mourão (PT), com 11,1% — com os dois últimos ele está empatado tecnicamente.

Ele também está empatado dentro da margem de erro com outros quatro candidatos numericamente abaixo dele: o vice-governador Wanderlei Barbosa (7,2%); o ex-prefeito de Gurupi Laurez Moreira (6,4%); o deputado estadual Toinho Andrade (5,4%); e o deputado federal Osires Damaso (5,2%).

A pesquisa ouviu 1.526 eleitores em 72 municípios por meio de entrevistas pessoais telefônicas (sem o uso de robôs).