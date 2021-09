A conveniente distância de Ciro Nogueira do palanque de Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro e o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, mantiveram entre si uma distância conveniente a ambos nos atos deste Sete de Setembro em Brasília. Presidente licenciado do PP, Nogueira participou apenas da porção mais solene e menos política da agenda de Bolsonaro nesta manhã, o hasteamento da bandeira no Palácio da Alvorada. Homem-forte do Palácio do Planalto, o piauiense se postou em pé na primeira fileira, ao lado do ex-presidente e senador Fernando Collor de Mello (Pros-AL), a poucos metros de Bolsonaro e a primeira-dama, Michelle.

Em seguida, no entanto, Ciro Nogueira não acompanhou o chefe e colegas do “bolsonarismo raiz” como Onyx Lorenzoni (Trabalho), Walter Braga Netto (Defesa) e Anderson Torres (Justiça e Segurança Pública) ao alto de um trio elétrico na Esplanada dos Ministérios, de onde Bolsonaro fez um discurso com ameaças ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao ministro Alexandre de Moraes. Simbólica, mas não surpreendente, a ausência serve tanto a Nogueira quanto ao presidente.

Cacique-mor do camaleônico Centrão e principal fiador político do Planalto junto aos demais Poderes – autoproclamou-se um “amortecedor” em seu discurso de posse –, o ministro é um profissional da política que dedicou boa parte de sua carreira a construir pontes com o Judiciário e, sobretudo, o Legislativo. Fora do palanque de hoje, Nogueira mantém algum distanciamento da retórica golpista de Bolsonaro — em agosto, em meio à escalada dos ataques do presidente ao Supremo, foi o ministro quem tentou costurar uma trégua e pregou “harmonia entre os Poderes” após se encontrar com o presidente da Corte, Luiz Fux.

A falta do ministro no momento da fala à militância na Esplanada também cai como uma luva a Jair Bolsonaro. O presidente evita, assim, ombrear diante de seus apoiadores com o líder do malfalado Centrão, até outro dia um lulista de quatro costados, e ainda mantém alguma aparência do já carcomido perfil “antissistema” que vendeu ao eleitorado em 2018. O Sete de Setembro escancara, afinal, o casamento de conveniências entre o capitão reformado do Exército e o Centrão.