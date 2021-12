A bizarra luta entre um prefeito e seu desafeto político num ringue de MMA

Uma cena inusitada para o meio político foi protagonizada na madrugada deste domingo, 12, pelo prefeito da cidade de Borba (AM), Simão Peixoto (PP), e o ex-vereador Erineu Alves da Silva, conhecido como Mirico. Adversários de longa data, os dois deixaram as discussões políticas de lado e subiram em um ringue para lutarem um contra o outro em algo parecido com o que são os combates de MMA.

A luta foi realizada em uma quadra de esportes em Borba e os dois revolveram partir para as vias de fato após Mirico criticar a gestão do atual prefeito. A cena vergonhosa foi filmada e, nas imagens, é possível ver os adversários trocando socos e chutes, enquanto uma plateia ao redor vibra a cada golpe dado.

Peixoto e Mirico lutaram por três rounds e, ao final do combate, o prefeito foi declarado como o “vencedor” em uma luta que, na verdade, ninguém sai ganhando. Muito pelo contrário, só há perdedores – perde o debate público saudável e, sobretudo, o eleitor.

Ao fim do combate, o prefeito de Borba disse que aceitou o “desafio” de seu principal opositor para incentivar o esporte no município.

Veja o vídeo da luta: