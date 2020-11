A acirrada disputa na única cidade do país com duas mulheres no 2º turno

Entre as 57 cidades do Brasil que terão segundo turno na eleição para a prefeitura, dezenove – ou um terço delas – têm ao menos uma mulher como candidata. Mas apenas uma em todo o país tem duas mulheres se enfrentando na segunda etapa da corrida pela prefeitura: Ponta Grossa, cidade de 355.000 habitantes no interior do Paraná, a cerca de 120 km de Curitiba.

E a disputa é extremamente acirrada desde o primeiro turno. A advogada Mabel Canto (PSC), de 35 anos, tem 43,6% das intenções de voto contra 43,1% da atual vice-prefeita, a professora aposentada e empresária Elizabeth Schmidt (PSD), de 60 anos, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas feito entre os dias 18 e 20 de novembro.

Entre os entrevistados, 7,5% disseram que votariam em nulo ou branco e 5,8% afirmaram que não sabem em quem irão votar ou não responderam. A pesquisa ouviu por telefone 800 eleitores, tem margem de erro de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o nº PR-08980/2020.

Considerando apenas os votos válidos, Mabel Canto tem 50,3% das intenções contra 49,7% de Elizabeth Schmidt. No primeiro turno, a disputa foi igualmente apertada, com Mabel Canto terminando com 37,27% dos votos, contra 31,15% da adversária.

Na rejeição, a disputa também é acirrada: 34,9% dos eleitores afirmaram que não votariam de jeito nenhum em Mabel Canto enquanto 35,9% disseram o mesmo em relação a Elizabeth Schmidt. Já entre os que afirmaram que com certeza votariam na candidata, 34,5% apontaram Mabel Canto enquanto 33,5% apontaram Elizabeth Schmidt.

No Brasil

Em todo o país, nas dezenove cidades em que há uma mulher na disputa, cinco são capitais: Porto Alegre (Manuela Dávila, do PCdoB, contra Sebastião Melo, do MDB), Recife (Marília Arraes, do PT, contra João Campos, do PSB), Aracaju (Danielle Garcia, do Cidadania, contra Edvaldo Nogueira, do PDT), Porto Velho (Cristiane Lopes, do PP, contra Hildon Chaves, do PSDB) e Rio Branco (Socorro Neri, do PSB, contra Sebastião Bocalom, do PP).

Hoje, o Brasil tem três mulheres dirigindo prefeituras nas capitais: Socorro Neri (PSB), que disputa o segundo turno em Rio Branco; Cinthia Ribeiro (PSDB), que foi reeleita em Palmas, e Teresa Surita (MDB), em Boa Vista, que já está no seu segundo mandato e não pôde disputar nova eleição.