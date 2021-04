Covid-19: o veto à chamada de vídeo entre infectados e familiares é cruel

Orientações médicas e textos de saúde assinados por profissionais de primeira linha do Brasil

Na última sexta-feira fui surpreendida com a notícia de que o conselho regional de medicina do meu estado, São Paulo, proibiu a realização de chamadas de vídeo entre familiares e pacientes internados em estado grave, por causa da Covid 19.

Tenho uma clara percepção de que os conselheiros que estiveram presentes nesta votação e aceitaram a proibição deste ato de humanidade são pessoas com sérias dificuldades de enfrentamento do sofrimento humano quando diante de uma doença que ameaça a continuidade da vida. Deveriam se matricular num curso básico de Cuidados Paliativos e prestar atenção nas aulas sobre ética do cuidado e também sobre luto.

A limitação de compreensão da importância da oferta deste mínimo momento de dignidade mostra o quanto nós médicos somos incapazes de escolher representantes que honrem a importância da vida humana mesmo nos seus momentos de maior fragilidade.

O impedimento de acesso a experiência de dignidade oferecida dentro deste momento de despedida preenchido de amor e respeito, mesmo que de forma remota e virtual de uma chamada de vídeo é o ato final de crueldade que eu não aprendi a fazer e me recuso a aceitar.

Tenho vergonha de quem apoia e recomenda a privação de um último instante de dignidade. E posso dizer que as pessoas que apoiam essa crueldade devem fazer parte do grupo de seres humanos que não merecem ocupar a cadeira e nem o lugar que conquistaram.

Eu continuarei favorecendo e criando oportunidades para que as despedidas aconteçam entre meus pacientes e de suas famílias.

E se não puder fazer isso sendo médica, está na hora de repensar o apoio que ofereço aos que foram eleitos para me representar.

Que tenham a capacidade de voltar atrás e reconhecer o absurdo engano que cometeram e reescrevam as recomendações que privilegiem os atos de respeito a este momento tão triste da história da humanidade.

