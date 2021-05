Covid-19: a importância dos dentistas nas UTIs

Muitas vezes pensamos que os cirurgiões dentistas devem apenas atuar em salas clínicas ou no máximo estar vinculados em Universidades em áreas de pesquisa, dando aulas.

Porém, muitos desconhecem a grande importância e conhecimento que eles têm, principalmente na linha de frente das Unidades de Terapia Intensiva (UTI), agora contra o Covid-19. Isto porque, os cuidados com a saúde bucal dos pacientes desde a escovação e tratamentos mais complexos, se tornou essencial na presença de infecções respiratórias, como principalmente a pneumonia associada a ventilação (PAV), uma infecção pulmonar comum entre os que estão sob o uso de ventilador.

Estudos vêm confirmando que a pneumonia associada a ventilação, já é um grande foco da Odontologia Hospitalar, e que nos casos da Covid-19, a replicação viral é ainda muito maior. Desta forma, entende-se a necessidade de uma higiene bucal mais frequente desses pacientes, já que ficam mais tempo nas UTIs (30 a 40 dias) e onde a chance de uma pneumonia bacteriana pode crescer ainda mais se não houver tais cuidados e atenção.

Dados indicam que os cuidados odontológicos pelos dentistas nas UTIs, podem prevenir 56% das infecções respiratórias em pacientes em ventilação mecânica, como a pneumonia, assim como, o risco de agravamento por morte ao serem intubados aumentar em ate 8,8 vezes mais naqueles pacientes com problemas periodontais graves (infecções mais severas nas gengivas).

Pode-se dizer que, a qualidade da saúde bucal esta diretamente ligada à progressão e ocorrências de outras doenças respiratórias, já que no meio bucal há a presença também de muitos microrganismos nocivos, como vírus, fungos e bactérias, aumentando em até 3 vezes as chances dessas pessoas com doenças periodontais serem intubadas ou internadas em decorrência da Covid-19, simplesmente pelo fato de apresentarem essas” bolsas”, reservatórios para o vírus e sua possível disseminação para o sistema circulatório.

Outro estudo muito recente feito pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre com pacientes com Covid-19, confirmou a presença do vírus na placa bacteriana (biofilme dental). A pesquisadora e professora Sabrina Carvalho Gomes, destaca que novas pesquisas estão sendo feitas para entender melhor esse achado, mas já podemos saber da grande importância em se manter os cuidados bucais em dia, com uso de uma boa escova, fio dental e em alguns casos a inclusão de enxaguatórios bucais para se conter o contágio e evolução da doença.

Há que se inserir a este contexto, que os dentistas em UTIs, ajudam a diminuir as complicações pela efetiva higienização diária, acolhendo e amenizando as dores desses pacientes e melhorando sua qualidade de vida.

Por fim, e por todas as evidências, não podemos ignorar a importância de ter esses profissionais em ambientes hospitalares, para juntos com outros profissionais da saúde, ou no combate a Covid-19 ou mesmo para se diminuir o tempo e custos de pacientes em UTIs, possam também ser imprescindíveis.