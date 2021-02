Somos todos o Coronel

Professor, advogado e militante do movimento negro, ele é o reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, em São Paulo, instituição pioneira de ensino no Brasil que ajudou a fundar em 2004.

O tenente-coronel Evanílson Souza, profissional de polícia negro, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, além de ser um homem de sorte, sempre fez a coisa certa. Sorte porque nasceu numa família que colocou a educação como dimensão inegociável nas prioridades da formação sua e demais irmãos, sorte porque compreendeu de forma peremptória que somente o conhecimento liberta e permite tornar reais sonhos e ambições.

A coisa certa ficou por conta da crença de que a dedicação, a disciplina e o trabalho sério e correto, removem montanhas. E, que, por conta disso, competir-lhe-ia tão somente, traçar o destino, definir o alvo e obstinadamente lançar-se ao mar, ainda que estivesse diante de um obstáculo quase intransponível: ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Certamente, foram essas duas coisas juntas que mantiveram acessa a chama da esperança e não o amedrontaram ao longo do caminho. Numa das carreiras mais difíceis de acesso aos negros da administração superior pública paulista e numa instituição pública e severamente questionada em razão do tratamento desrespeitoso e violento que, em regra, disponibiliza aos negros, querer e manter-se firme nesse propósito, certamente, foi antes de tudo um ato de resistência e coragem.

Com extraordinária folha corrida prestada à instituição, irretocável formação acadêmica, e sendo um comandante de batalhão, isto é, policial de rua, fosse pela sua experiência policial, fosse pela sua qualidade de homem negro, era a pessoa certa para conduzir a remodelação do novo manual de conduta da Polícia Militar, que pretende, justamente, construir as trincheiras de sufocamento e eliminação da discriminação e do racismo contra os negros, e, da mesma forma, endereçar uma ação policial fundada no respeito e dignidade da pessoa humana numa polícia estruturada e capacitada para servir e proteger a todos. Sem discriminação de raça, sem privilégio de classe.

Por todos esses fundamentos, numa sociedade que privilegia o mérito, reconhece o esforço pessoal, destaca o valor da obstinação na realização de projetos e propósitos e prestigia a capacidade de servir de forma cooperativa e devotada, uma trajetória brilhante dessa natureza, além do respeito e reverência precisa, necessariamente, estar a salvo de qualquer possibilidade de mácula e hostilização.

Ser agredido racialmente, no templo do conhecimento, que é a Universidade de São Paulo, quando, justamente se dispôs e se propôs a debater e discutir o trabalho de forma transparente e propositiva com o universo acadêmico que tradicionalmente tem virado as costas tanto para a segurança pública quanto para o racismo, desafia a sociedade, desafia as instituições e convida todos nós para revisitarmos nossa capacidade de tolerância para debater as ideias e respeitar verdadeiramente a dignidade da pessoa humana, das pessoas comuns e dos nossos policiais.

Um oficial da Polícia Militar é um profissional preparado para grandes pressões e talhado para controlar e equilibrar as emoções. Mas esse é o tipo de agressão que golpeia a alma e fragiliza o individuo. Pretende tirar o brilho de uma trajetória vitoriosa construída pela dedicação e trabalho, e pretende destruir na sociedade e instituições, a ambição e a fé de mudar o mundo a nossa volta e tornar realidade o sonho em cada um de nós.

Se for certo que o boletim de ocorrência de crime racial lavrado em seguida devolve o sentimento e a confiança na sociedade e na justiça, mas certo ainda é que, pessoalmente, o gosto amargo da impotência e a dor solitária dessa brutal agressão restarão inesquecíveis. Deixarão um vazio no peito e abrirão uma chaga irreconciliável no coração.

Mas essa é também uma dor que precisa ser coletiva, pois atinge e agride cada um de nós. Nos pega desprevenidos e coloca a dúvida onde mais tínhamos esperança da salvação. Para que não haja dúvidas de que lado estamos e para a aflição dos habitantes desse lado escuro da lua, façamos nossa suas sábias e equilibradas palavras: a luta continua. E eu licenciosamente acrescento, essa luta é nossa: Somos todos, o Coronel.