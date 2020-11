Racismo no Carrefour de Porto Alegre: Quando todos perdem

Professor, advogado e militante do movimento negro, ele é o reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, em São Paulo, instituição pioneira de ensino no Brasil que ajudou a fundar em 2004.

Tenho dito e afirmado ao longo de toda a minha militância que, tão urgente quanto recuperar as finanças, promover as reformas e construir um novo modelo de desenvolvimento para o país, a emergência que assola e exige um tratamento radical e intempestivo é combate sem trégua, vigoroso e definitivo sobre o racismo que se abate e assola os negros, os brasileiros e o Brasil.

Aliás, foi por esse motivo que nos sentimos desafiados para construir a Universidade Zumbi dos Palmares, enquanto ambiente para promover um tipo de formação educacional que abarcasse cada uma das dimensões que perpassam essa questão. Uma educação libertadora e valorizadora da trajetória, pertencimento e realizações dos negros em nosso país, que recepcionasse e valorizasse a contribuição de todos, e, que empoderasse, orgulhasse e devolve ambição e utopia para o jovem negro eternizado no slogan: Sim nós podemos.

Com essa mesma finalidade e acreditando na capacidade da consciência e ação criamos o Troféu Raça Negra para reconhecer e valorizar o talento dos negros e brancos que se juntam contra o racismo. Criamos a Flinksampa – Festa da Literatura e Cultura Negra para prestigiar e dar visibilidade ao escritor negro.

Criamos a Corrida da Consciência para integrar as pessoas nessa data e estimulá-las correrem juntas na busca desse ideal. Criamos a Virada da Consciência reunindo universidades, empresa escolas e instituições da sociedade para fortalecer a empatia e promove o contato e interação entre esses públicos e o tema negros.

Criamos o movimento Ar – Vidas Negras Importam para congregar uma força de opinião pública, privada e empresarial para encaminhar questões dessa agenda. Instituímos a Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial para mobilizar, congregar e empoderar as empresas para as difíceis tarefas dessa missão.

Mesmo agora, acabamos de reunir todos os atores da Segurança Pública no Programa Segurança do Futuro e todos os atores da Segurança Privada no Programa Segurança e Vigilância Sem Preconceito. Policia Militar, Guarda Civil Metropolitana e toda a representação das Empresas de Segurança, Empresas de Vigilantes e Escolas preparatórios da Segurança Privada, representantes de Shoppings, Supermercados, e mais USP, UNESP, UNIFESP, UNICAMP, PUC, FGV, UNIABC, estão debruçados nas análises, diagnósticos e avaliações de como aprimorar e dar um salta civilizatório nesse terrível drama do nosso país.

Tudo isso vai ser muito importante para ajudar construir um mapa da estrada para esse tormentoso tema da nossa agenda social. Conhecer as entranhas do maior exército da América do Sul, representando por quase um milhão de homens ativos e inativos e as estruturas das mais de 4.500 empresas de Segurança do país, vai ajudar a entender de que maneira é possível intervir, aprimorar nessa seara totalmente desconhecido da maioria da sociedade e das autoridades. Isso, sem contar as empresas informais, ilegais e piratas.

Todavia, nada disso vai conseguir cumprir seus objetivos, nada disso irá justificar todos esses esforços, nada alcançará seus propósitos se não conseguirmos jogar toda nossa energia no combate potente, definitivo e inegociável com o racismo. Seja ele estrutural, institucional, social e individual. Seja ele público ou privado.

O caso do Carrefour, em Porto Alegre remete a muitas questões e interpenetrações do impacto e dano do racismo na sociedade, pessoas e instituições. Principalmente, as subversões da natureza e fundamento das coisas.

No ambiente empresarial em que o cliente é sua excelência e onde os funcionários e demais atores se juntam para tornar a experiência da compra a mais aprazerada e agradável e a corporação se esforça para idealizá-lo e tornar um promotor perene dos seus lucros e competitividade, nele, a relação se desvirtua em proteção patrimonial e procura da perigosidade social dos seus usuários. Nele, os negros são os alvos preferenciais de um olhar preconceituoso, discriminador e racista que autoriza a hostilização e todas as demais formas de agressão.

Neles seguranças, funcionários participam de um cortejo fúnebre de assassinato, em plena luz do dia, com a condescendência, ausência e omissão do Gerente, Supervisão e mesmo diretor.

Nele as demais pessoas assistem como um grande espetáculo uma torpe e cruel execução. Ninguém se sente encorajado, ninguém se sente desafiado ou mesmo estimulado para evitar uma barbárie. Para impedir e evitar o assassinato, a morte de um ser humano.

Uma família negra saiu enlutada, uma família branca destruída, uma categoria profissional estigmatizada, funcionários constrangidos e tornados réus e a sua empresa execrada socialmente. Fragilizada e constrangida legalmente, e obrigada a pagar milhões de reais, pela negligencia e incapacidade de antecipar a uma crônica de morte anunciada.

Tudo sob as vistas e impotência do Conselho de Administração, dos investidores, do compliance, do Jurídico, dos recursos humanos. Tudo sob certificações independentes e celebração festiva das melhores práticas de responsabilidade social e de melhores empresas para se trabalhar.

Todos perdem muito quando a intolerância racial comanda o discurso ou a ação. Tudo resta subvertido na natureza das coisas quando se nega, esconde e desdenha do racismo.