“A mistura, a compatibilização do sistema de urna eletrônica que temos com o sistema de impressão de voto, poderia ser uma cruza de jaguatirica com cobra d’água”

(Nelson Jobim, ex-deputado constituinte, ex-ministro da Justiça, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, ontem na Câmara)