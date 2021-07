“Uma causa que precise de ódio, mentira e grosseria não pode ser boa”

‘’Este é um sistema que consagra a democracia, porque uma das características da democracia é a alternância de poder. É reconhecer a possibilidade que o outro que pense diferente de mim possa ganhar. É isso que é a democracia. Portanto, o discurso de que se eu perder houve fraude, é um discurso de quem não aceita a democracia. Uma causa que precise de ódio, mentira, desinformação, agressividade e grosseria não pode ser uma causa boa”

(Luis Roberto Barroso, juiz do Supremo e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ontem, ao lembrar que o sistema de votação eletrônica, agora contestado por Jair Bolsonaro, elegeu o próprio Bolsonaro, Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma Rousseff, sem protestos e garantindo legitimidade à alternância no governo.)