Temer: “Essas massas podem se rebelar. Não é pobreza, é miserabilidade”

“Nós vivemos em um país com muitas carências e previmos na emenda constitucional do teto de gastos a hipótese de calamidade pública. Está bem escrito que, se houver calamidade pública, você pode usar os créditos extraordinários previstos no artigo 167, parágrafo 3º da Constituição (…) Essas grandes massas populares, num dado momento, podem se rebelar, podem desagregar a nossa nação (…) Não é preciso queimar a cabeça para editar orçamento de guerra e coisas assim, basta usar o que está na emenda do teto.E e, agora, em face do prolongamento da pandemia com imagens de gente procurando no lixo para poder comer, temos mais de 20 milhões que passam fome. Não é pobreza, é miserabilidade e temos de dar atenção a isso.”

(Michel Temer, ex-presidente da República, em conversa com empresários no Fórum das Américas, em São Paulo.)