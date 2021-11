“Tem que ter vantagem. Se temos um grupo, temos que estar unidos”

“Nós temos que nos entender para que todos sejam atendidos, porque política é isso. Hoje o PP tem a presidência da Câmara, amanhã vamos querer ter essa presidência. Tem a reeleição do Arthur [Lira, do PP], vamos apoiar. E depois de nós vai vir o PRB [Republicanos]. Todos têm que crescer. Tem que ter essa vantagem, não pode ficar para trás. Se nós temos um grupo, temos que estar unidos.”

(Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal sobre a candidatura de Jair Bolsonaro à reeleição, pelo PL, e a partilha do poder entre os partidos que integram o Centrão no Congresso, o esteio parlamentar do governo.)