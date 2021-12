Solidariedade de Lula a Ciro abre uma vereda antiBolsonaro

Ciro Gomes, candidato presidencial do PDT, tem uma teoria sobre a investida policial que foi alvo ontem, em Fortaleza: conspiração de Jair Bolsonaro.

Ciro e dois irmãos figuram em investigação sobre fraudes e corrupção na reforma de um estádio, durante o governo de Cid Gomes, hoje senador. Segundo a Polícia Federal, a empreiteira que realizou a obra, Galvão Engenharia, teria distribuído R$ 11 milhões em propinas, entre 2010 e 2013.

Ciro e Cid dizem ter sido “molecagem” de Bolsonaro, armada com aliados locais, com auxílio de uma Polícia Federal e de um pedaço da magistratura manipuladas.

Policiais experientes acham que não foi bem assim, a investigação tem base em fatos e a crítica cabível seria a do espalhafato. As razões de todos serão conhecidas numa história que acabará decantada no tempo.

As perdas e danos políticos, porém, são evidentes para Ciro, que batalha para agregar o PDT na tentativa de impulso da sua candidatura à marca de 10% na preferência eleitoral até março — hoje, patina na metade.

Na conta de ontem, notável foi a reação imediata de Lula: se apressou na solidariedade a Ciro e mobilizou o PT para segui-lo.

Seja Bolsonaro o responsável, em conspirata com a polícia e um juiz, como acham os irmãos Gomes, o resultado foi a abertura de uma vereda antiBolsonaro, para alguma forma de reaproximação Ciro-Lula. Qualquer facho de luz nesse caminho é lucro para o candidato do PT.