“Existe uma máxima, um ditado: se começa errado, tende a complicar-se em passo seguinte”

(Marco Aurélio Mello, juiz do Supremo que se aposenta na primeira quinzena de julho, ontem sobre a anulação da condenação do ex-presidente Lula, decidida por 7 votos contra 4 no plenário do tribunal)