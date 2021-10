Rodrigo Maia: “Aliança de Paulo Guedes e Arthur Lira é uma orgia fiscal”

Atualizado em 24 out 2021, 00h33 - Publicado em 24 out 2021, 00h02

“A aliança do [Paulo] Guedes com o Arthur Lira [presidente da Câmara] está copiando a mesma equação da Dilma [Rousseff] em 2014. É uma orgia fiscal. Quando fizemos o auxílio emergencial em 2020, com valor muito alto, e com o governo ampliando para mais gente do que em tese seria necessário, tínhamos inflação de 1%, 2%, 3%. Estamos agora com 10%. Se você amplia o cenário de desorganização fiscal, está dizendo que vamos perder o controle da inflação.”

(Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara e secretário de Projetos e Ações Estratégicas de São Paulo, ao repórter Fábio Zanini, da Folha.)