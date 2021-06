“Quando cobro, dizem que é ‘mimimi’, que sou uma criança”

“Foi uma surpresa muito grande ter recebido um pedido de censura. Os homens da Casa não têm noção do que é machismo; quando cobro, dizem que é ‘mimimi’, que quero chamar a atenção, que sou vitimista, que sou uma criança. Teve um vereador que postou a foto de um bebê para dizer que eu estava reclamando que fui censurada.”

(Teca Nelma, vereadora em Maceió pelo PSDB, ao repórter Carlos Madeiro, do portal Uol. Ela foi censurada e ameaçada na Câmara Municipal por votar contra a concessão de título de cidadão honorário a Jair Bolsonaro, a quem chamou de “genocida” em discurso. A censura partiu de um oposicionista, Fábio Costa, do PSB, que a desqualificou pela idade— ela tem 24 anos. Uma das quatro mulheres no plenário de 25 vereadores, tem sido alvo de protestos na Câmara de Maceió por manter em cor-de-rosa a porta do seu gabinete de trabalho.)