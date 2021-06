Prefeito de Manaus: “Foram longe demais, um abuso extremo”

“Foram longe demais, um abuso extremo. Nem numa guerra atacam uma ambulância. O Estado não pode recuar… E temos sim [que ter] a presença do Exército nas ruas para colocar esses bandidos no lugar deles”

(Davi Almeida, do Partido Avante, prefeito de Manaus Partido Avante, aos repórteres Kátia Brasil, Cícero Pedrosa Neto e Leanderson Lima, do portal Amazônia Real, sobre os ataques coordenados de um grupo de narcotraficantes na capital e em mais quatro cidades do Amazonas)