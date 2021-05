Polícia do Rio mata e culpa o Supremo

“De um tempo para cá, por conta de algumas decisões e um ativismo judicial que se viu muito latente na discussão social, fomos de alguma forma impedidos ou foi dificultada a ação da polícia em algumas localidades. O resultado disso nada mais é do que o fortalecimento do tráfico”

(Rodrigo Oliveira, subsecretário de Planejamento e Integração Operacional da Polícia Civil do Rio, ontem, ao justificar a ação policial na favela do Jacarezinho em que morreram 25 pessoas, entre elas um policial)

*

“Nada justifica que uma criança de 14 anos de idade seja alvejada mais de 70 vezes. O fato é indicativo, por si só, que, mantido o atual quadro normativo, nada será feito para diminuir a letalidade policial, um estado de coisas que em nada respeita a Constituição”

(Luiz Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal, em 5/6/2020, citando a morte de uma criança no município fluminense de São Gonçalo, quando impôs restrições às operações policiais em comunidades do Rio durante a pandemia)