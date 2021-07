“Eles podem tentar, mas não terão sucesso. Você não pode fazer isso sem os militares. Você não pode fazer isso sem a CIA e o FBI. Somos os caras com as armas”

(Mark Milley, chefe do Estado Maior Conjunto dos Estados Unidos, ao planejar uma renúncia coletiva com outros altos funcionários do Pentágono, no ano passado, para deixar claro que eles não aceitariam um golpe do então presidente Donald Trump, conforme relato em livro dos repórteres Carol Leonnig e Philip Rucker, do Washington Post)