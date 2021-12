“PDT quer começar mudanças pelo sistema financeiro”

“Somos o único partido que apresenta um projeto [para o país] consolidado com começo, meio e fim, com proposta para cada setor. E mais, com a coragem de tocar no sistema financeiro. Nós somos tão democráticos que queremos copiar a democracia americana. Nos Estados Unidos tem cinco mil bancos, no Brasil, há cinco que detêm 85% do dinheiro nacional. E, desses cinco, três são privados. A democracia brasileira é fraca, é frágil. Nós queremos começar mudanças pelo sistema financeiro.”

(Carlos Lupi, presidente do PDT — partido que tem Ciro Gomes como candidato à presidência — às repórteres Tainá Andrade e Taísa Medeiros, do Correio Braziliense.)