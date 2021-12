“Para comprar votos, eles são rápidos. Para salvar vidas, demoram”

“O governo ainda não liberou recursos para apoiar os desabrigados [na Bahia], ainda não liberou recursos para as intervenções do Governo do Estado e das prefeituras, numa situação de calamidade como essa. Quase 60 Municípios já decretaram emergência. Passados alguns dias dessa situação, qual é a posição do governo federal? Até agora nada! Para liberar emendas, para comprar votos, eles são rápidos. Liberaram 1 bilhão de reais aqui para aprovarem os precatórios. Mas, para salvar a vida das pessoas que estão desabrigadas, para minorar os estragos da chuva, eles demoram. Eu queria que tivessem a metade da rapidez que tiveram o deputado Arthur Lira e o presidente [Jair] Bolsonaro na hora de comprar votos dos parlamentares liberando emendas. Bastaria metade da velocidade! Já resolveria! Metade dos recursos e metade da velocidade já resolveriam a grave situação de calamidade que nós estamos vivendo em nosso Estado.”

(Jorge Solla, deputado federal pelo PT da Bahia.)