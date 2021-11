Paes sobre veto da África do Sul a Crivella: “Oh! Não! Maldade com o Rio!”

“Oh! Não! Maldade com o Rio!

Oh! No! meanness to Rio (English)

awu! hhayi ! ukuhlukunyezwa eRio (Zulu)

o! nie! gemeen na Rio (Africaner)”

(Eduardo Paes, prefeito do Rio, nas redes sociais, sobre a decisão do governo da África do Sul de ignorar o pedido de aval de Jair Bolsonaro para designação do ex-prefeito carioca Marcelo Crivella para o cargo de embaixador do Brasil em Pretoria. Depois de seis meses de silêncio sul-africano, Bolsonaro retirou da indicação de Crivella que havia encaminhado ao Senado.)