Os delírios políticos, segundo FHC

“Enganam-se os que pensam que ‘o fascismo’ venceu. Enganam-se tanto quanto os que vêm o ‘comunismo’ por todos os lados. Essa polarização não existe mais no mundo real, apenas na mente dos que acreditam nos delírios que propagam”

( Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, em novo livro de memórias “Um intelectual na política)

*

“A mudança do vice-governador Rodrigo Garcia para o PSDB é fruto de uma inexplicável imposição estabelecida pelo governador de São Paulo, João Doria, cuja inabilidade política tem lhe rendido altíssima rejeição e afastado os seus aliados. A postura desagregadora do governador de São Paulo amplia o seu isolamento político, e reforça a percepção do seu despreparo para liderar um projeto nacional (…) Certos de que o PSDB possui lideranças e quadros nacionais que são capazes de colocar os objetivos comuns e os sonhos para o futuro do Brasil à frente de projetos pessoais, o Democratas espera preservar a longa história de parcerias construída com o partido.”

(Antonio Carlos Magalhães Neto, presidente nacional do Partido Democratas, ontem)

*

“A ausência dessas informações implicará grandes obstáculos para a promoção dos direitos que compõem a espinha dorsal do Estado Social brasileiro, frustrando os objetivos constitucionais de desenvolvimento socioeconômico e de redução das desigualdades sociais”

(Gilmar Mendes, juiz do Supremo, ontem, sobre o cancelamento do Censo decenal por causa dos cortes no orçamento do IBGE impostos por Jair Bolsonaro em acordo com líderes do condomínio parlamentar conhecido como Centrão)