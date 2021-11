“Orçamento secreto é corrupção legalizada pelo governo Bolsonaro”

“O que nós estamos vendo aqui é uma tentativa de rasgar a Constituição. Eles, da extrema direita, se indignam quando o Supremo Tribunal Federal diz que é inconstitucional impor sigilo em dados públicos, como foi nos dados de óbitos por Covid-19, como foi no orçamento secreto, que é corrupção legalizada, institucionalizada, pelo governo Bolsonaro. Nunca se viu, são R$ 20 bilhões… E foi, de fato, suspenso pelo STF graças a uma ação do Psol. Aqui tem um componente de revanche com o STF, sim, com apoio do Centrão. (…) É o que se tem de mais vendilhão e de baixo clero na corrupção e na política brasileira.”

(Fernanda Melchionna, deputada federal pelo PSol do Rio Grande do Sul, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, ao criticar a proposta de emenda constitucional que reduz de 75 para 70 anos a idade de aposentadoria dos integrantes do Supremo Tribunal Federal. O atual limite atual de idade para aposentadoria foi estabelecido na Constituição, seis anos atrás, por iniciativa da oposição à presidente Dilma Rousseff, do PT, para impedi-la de nomear novos juízes no STF.)