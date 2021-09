“O propósito das Forças Armadas é defender a Constituição, não um líder”

“Uma das coisas que mais me satisfazem em ter pertencido tanto tempo [38 anos] às Forças Armadas é que somos apolíticos e fizemos um juramento à Constituição. Nos meus contatos com militares brasileiros durante os últimos três anos [no Comando Sul dos Estados Unidos], eu acredito que eles compartilham a mesma visão sobre o que é o profissionalismo militar. O propósito das Forças Armadas é apoiar e defender a Constituição. É para isso que fizemos um juramento. Nos EUA falamos de fidelidade aos nossos concidadãos. Não é um juramento a nenhum líder [político].”

(Craig Faller, almirante, chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, depois de se reunir ontem com Jair Bolsonaro em Brasília, na sua última viagem antes da aposentadoria, a partir do próximo 29 de outubro.)